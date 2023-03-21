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НовостиОбщество21 марта 2023 6:45

«Нет слов»: трагическая смерть настигла 43-летнего жителя Коми вдали от дома

В ходе СВО погиб 43-летний Виктор Канев из Коми
Источник:kp.ru
Фото из личного архива

Фото из личного архива

Во время боев в зоне СВО погиб уроженец Коми Виктор Канев. О его смерти сообщили близкие в социальных сетях.

Известно, что похоронят мужчину сегодня, 21 марта. На момент смерти ему было всего 43 года.

Все, кто знал Виктора Канева, отзываются о нем как о веселом, отзывчивом человеке. Его одноклассница Любовь С. вспоминает, каким внимательным мальчиком он был во время учебы.

- Нет слов... Соболезную… Мой сосед по парте всю начальную школу. Постоянно мне в учебники подкладывал то конфетки, то наклейки. Помним, скорбим, - написала женщина.

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