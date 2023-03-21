В Коми сначала года в ДТП пострадали 28 детей

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В ГИБДД Коми сообщили, что с начала года произошло 27 аварий с детьми. В результате случившегося погиб один ребенок и еще 28 получили травмы. По информации ведомства, в прошлом году в аналогичном периоде произошло только девять ДТП. – Печальная статистика дорожных происшествий свидетельствует о том, что именно взрослые пренебрегают установленными законом правилами безопасности на дороге, – сообщили в ведомстве. В Госавтоинспекции призвали водителей соблюдать осторожность.

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