В Коми директор УК скрыл от налоговой почти 8 миллионов рублей

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Воркуте директора двух управляющих компаний обвиняют в сокрытии денег, за счет которых должны были взыскать недоимки по налогам и страховым взносам. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Фигурант знал, что компании не платили налоги и страховые взносы. Задолженность превысила 14,7 миллиона рублей. Налоговая приняла меры к взысканию этой суммы. Фигурант же скрыл более 7,7 миллиона рублей. За счет этой суммы должны были взыскать недоимку. Фигурант признал свою вину. Уголовное дело планируют направить в суд.

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