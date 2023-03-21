В Коми 28 детей пострадали и один ребенок погиб под колесами авто

Фото: архив "КП"

С начала 2023 года в авариях погиб один ребенок, еще 28 детей пострадали. Такие цифры озвучили в ГИБДД по Коми.

Количество ДТП с участием детей, по сравнению с предыдущим годом, выросло в три раза. Так, в 2023 году было зарегистрировано 27 аварий, а за аналогичный период 2022 - всего девять.

- Печальная статистика дорожных происшествий свидетельствует о том, что именно взрослые пренебрегают установленными законом правилами безопасности на дороге. Не используют детские удерживающие устройства при перевозке детей, совершают необдуманные и опасные маневры при управлении автомобилем, не предоставляют преимущества юным пешеходам, переходящим проезжую часть по пешеходному переходу, а также допускают иные грубые нарушения ПДД, - сообщили в ГИБДД.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Дороги в Коми расчищали пьяные трактористы (подробности)