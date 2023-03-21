В ходе СВО погиб доброволец из Коми

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В ходе проведения специальной военной операции погиб доброволец из Коми Тимур Хайретдинов. Об этом в социальных сетях сообщили родственники покойного.

Хайретдинов жил в Вуктыле, а 16 лет назад переехал в Ухту. Осенью 2022 года житель Коми стал добровольцем и отправился в зону СВО. Там мужчина служил рядовым стрелком батальона морской пехоты. 13 марта Хайретдинов погиб.

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