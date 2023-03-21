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НовостиПроисшествия21 марта 2023 7:01

В Коми на реке Чича обнаружен труп рыбака

Погибшим оказался пенсионер
Источник:kp.ru
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

В Княжпоготском районе Коми обнаружено тело мужчины. Погибшим оказался пожилой мужчина.

Известно, что заявку на эвакуацию трупа отправила местная администрация. Оказалось, что на реке Чича умер 72-летний пенсионер.

- В район поселка Синдор выехал Ухтинский спасотряд, который преодолел 4 км по лесу и с помощью снегоходных саней вывез умершего с реки, - передает издание «Комиинформ» со ссылкой на «Спас-Коми».

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