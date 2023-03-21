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НовостиПроисшествия21 марта 2023 7:19

В Сыктывкаре «Лада» сбила перебегавшая дорогу женщину

На нее завели административное дело
Источник:kp.ru
Фото: управление ГИБДД по Коми

Фото: управление ГИБДД по Коми

В понедельник, 20 марта, в Сыктывкаре ВАЗ-211440 сбил 45-летнюю женщину. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла в 12.40. 19-летний молодой человек ехал за рулем «Лады» по улице Коммунистической в сторону Первомайской. Около автобусной остановки машина сбила женщину. Она перебегала дорогу вне пешеходного перехода.

В результате ДТП пострадавшая получила перелом левого плеча. Женщину увезли в больницу. На нее также завели административное дело о нарушении ПДД.

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