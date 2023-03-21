В Сыктывкаре «Лада» сбила перебегавшая дорогу женщину

Фото: управление ГИБДД по Коми

В понедельник, 20 марта, в Сыктывкаре ВАЗ-211440 сбил 45-летнюю женщину. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла в 12.40. 19-летний молодой человек ехал за рулем «Лады» по улице Коммунистической в сторону Первомайской. Около автобусной остановки машина сбила женщину. Она перебегала дорогу вне пешеходного перехода.

В результате ДТП пострадавшая получила перелом левого плеча. Женщину увезли в больницу. На нее также завели административное дело о нарушении ПДД.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Сыктывкаре Nissan сбил 92-летнюю женщину

Авария произошла неподалеку от ТЦ «Рублик» (подробности)