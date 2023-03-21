Воркутинец, которого сбил пьяный экс-прокурор, нуждается в помощи

Фото: пресс-служба администрации Воркуты

Житель Воркуты Степан Сонин, пострадавший в аварии с участием пьяного экс-прокурора, вновь нуждается в помощи. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Авария, после которой Степан вынужден проводить большую часть своей жизни в больницах, произошла в сентябре 2020 года. Прокурор Воркуты в нетрезвом состоянии наехал на подростка, когда он переходил пешеходный переход. Тогда у юноши диагностировали травматический шок, перелом основания черепа, черепно-мозговую травму. После ДТП молодой человек прикован к постели.

После того, как Сонин прошел реабилитацию, его состояние улучшилось. Молодой человек показывает явное наличие сознания. Сейчас пострадавший самостоятельно поворачивает голову, а несколько месяцев назад он стал издавать первые звуки. Кроме того, Сонин пытается говорить слово «мама».

Ранее благотворительные фонды помогали выезжать на реабилитацию, но теперь же стали отказываться от дальнейшего содействия. В сложившейся ситуации Сонин сможет выезжать на реабилитацию раз в год. Поэтому его мать считает, что нужно купить некоторые из тренажеров и проводить тренировки дома. Однако такие изделия не входят в программы государственных социальных гарантий. Покупать тренажеры нужно самостоятельно, но позволить такие покупки семья пострадавшего не может. Один из тренажеров стоит 400 тысяч рублей, а другой – 345 тысяч. Поэтому всех неравнодушных просят о помощи в сборе средств.

Оказать Степану Сонину посильную финансовую помощь, в которой он так нуждается можно по указанным ниже реквизитам:

Карта привязана к телефону мамы 8-912-123-6804.

Получатель: ХОЛЬНАЯ ТАТЬЯНА ИГОРЕВНА

Номер счёта: 40817810028780335401

Банк получателя: КОМИ ОТДЕЛЕНИЕ N8617 ПАО СБЕРБАНК

БИК: 048702640

Корр. счёт: 30101810400000000640

ИНН: 7707083893 КПП: 110102001

SWIFT-код: SABRRUMM

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Изувеченному пьяным экс-прокурором подростку нужна помощь от жителей Коми (подробности)