В МВД по Коми назначили нового начальника уголовного розыска

Фото: пресс-служба МВД по Коми

Начальником управления уголовного розыска МВД по Коми стал полковник внутренней службы Александр Жолоб. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Жолоб родился в 1981 году в Воркуте. В 2011 году он возглавил отделение по раскрытию преступлений, совершенных несовершеннолетними в Сыктывкаре. В 2012 году полицейский стал заместителя начальника отдела полиции №1 в столице Коми. С 2013 по 2018 год Жолоб руководил отделом полиции № 2. С 2018 по 2023 год правоохранитель занимал пост заместителя начальника сыктывкарского управления МВД.

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