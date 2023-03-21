В Коми раненому охотнику заплатили 400 тысяч рублей за ампутированную ногу

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В Корткеросском районе компенсирован моральный вред раненому охотнику, которому пришлось ампутировать ногу. Об этом сообщили в пресс-службе управления ФССП по Коми.

Как рассказали в ведомстве, конфликт произошел избушке на реке Вишера. Очень пьяный застрельщик получил отпор и привез из села такого же нетрезвого брата. Тот начал стрелять из ружья. При этом злоумышленник дважды ранил в ногу одного из охотников. Поврежденную конечность пришлось ампутировать на уровне нижней трети голени. Причину конфликта никто из его участников назвать не смог.

Стрелявшего посадили на два года и девять месяцев. С него также взыскали 400 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Большую часть суммы охотник получил после того, как должник вышел из колонии. Он устроился на работу в сельхозкооператив, и судебный пристав обратила взыскание на 70% зарплаты.

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