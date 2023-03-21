Жители Коми оставили в кафе и ресторанах около 13 млрд рублей

Фото: pxhere.com

Стало известно, сколько жители Коми потратили в кафе, столовых и ресторанах за 2022 год. По данным аналитиков, сумма достигает почти 13 млрд рублей.

Если разделить полученную сумму на каждого жителя республики, то получится, что на одного человек приходится по 1,5 тысячи в месяц.

Больше всего посещений общепита было зафиксировано перед Новым годом и на зимних каникулах, а вот меньше всего денег жители Коми тратили во время летних отпусков.

Всего в Коми работает более 400 ресторанов, кафе и баров, насчитывается около 470 общедоступных столовых и закусочных. Еще более тысячи столовых находятся при учебных заведениях и промышленных предприятиях.

Одновременно все эти заведения готовы накормить 117 тысяч человек в Коми.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Основным источником дохода большинства жителей Коми является зарплата (подробности)