Жителям Коми напомнили о датах выходных на майские праздники в 2023 году

Автор фотографии: Фролов Михаил

Стало известно, как жители Коми будут отдыхать в мае. Как рассказали в министерстве труда, на длинные выходные работники уйдут уже 29 апреля, в субботу, и приступят к обязанностям 2 мая, во вторник.

После короткой рабочей недели — со 2-го по 5-ое число — жителей республики вновь ждут каникулы, которые продлятся четыре дня.

— С 6 мая (суббота) и до 9 мая (вторник) включительно, на который приходится День Победы, — вторая часть выходных. На работу и учебу гражданам Российской Федерации — в среду, 10 мая, — напомнили в ведомстве.

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