В Коми 18-летний парень обвиняется в сбыте наркотиков

Фото: архив "КП"

В Сосногорске на скамье подсудимых окажется 18-летний парень. Его обвиняет в сбыте наркотиков в значительном размере.

Как сообщает СУ СК России по Коми, летом 2022 года, будучи 17-летним подростком, обвиняемый был «закладчиком». В день, когда он прятал очередной тайник, его взяли полицейские.

- Следствием собрана доказательственная база, что позволило уголовное дело направить в суд для рассмотрения по существу, - заключили в СК.

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