Житель Коми захотел поселиться у инвалида и ранил его ножом

Фото: Анастасия ЗУБКОВА

В Печоре 59-летнего местного жителя признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел 19 октября. За день до этого неоднократно судимый мужчина вышел из тюрьмы. Он отправился в общежитие, где жил ранее. Мужчина заглянул в гости к 31-летнему инвалиду и предложил ему выпить. Во время застолья гость заявил владельцу комнаты, что теперь будет жить у него.

Из-за этого между собутыльниками возник конфликт, который перерос в драку. Злоумышленник схватил нож и набросился на инвалида. Тот отбил несколько ударов металлическим тазом. Однако один удар потерпевший отразить не сумел и получил колото-резаную рану груди.

Житель Печоры частично признал свою вину. Суд приговорил его к четырем годам лишения свободы. Отбывать срок мужчина будет в исправительной колонии строгого режима.

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