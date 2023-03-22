Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
-1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия22 марта 2023 4:45

Осужденный из Коми заработал в колонии 600 тысяч рублей на азартных играх

Подробности сообщили в Следственном комитете
Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

В отношении 35-летнего осужденного исправительной колонии в Коми возбудили уголовное дело по подозрению в незаконной организации азартных игр. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета региона.

По предоставленным данным, подозреваемый изготовил покерные фишки и игральные карты и проводил с их помощью азартные игры среди осужденных. Мужчина записывал результаты игр, размер выигрышей, а также заработал таким путем порядка 600 тысяч рублей.

В настоящий момент следователи проводят следственные действия, чтобы закрепить доказательную базу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Сыктывкаре прокуратура помогла участнику СВО добиться перерасчета за услуги ЖКХ (подробнее)