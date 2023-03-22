Осужденный из Коми заработал в колонии 600 тысяч рублей на азартных играх

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В отношении 35-летнего осужденного исправительной колонии в Коми возбудили уголовное дело по подозрению в незаконной организации азартных игр. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета региона.

По предоставленным данным, подозреваемый изготовил покерные фишки и игральные карты и проводил с их помощью азартные игры среди осужденных. Мужчина записывал результаты игр, размер выигрышей, а также заработал таким путем порядка 600 тысяч рублей.

В настоящий момент следователи проводят следственные действия, чтобы закрепить доказательную базу.

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