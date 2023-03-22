В Эжве представили нового прокурора района

Фото: администрация Сыктывкара

Новым прокурором Эжвы стал 38-летний советник юстиции Сергей Данилов. По данным администрации Сыктывкара, его представили 21 марта. В церемонии участвовал прокурор Коми Николай Егоров. По предоставленным данным, Данилов родился в Коми. Закончил в 2009 году Сыктывкарский государственный университет по специальности «юриспруденция». Заступил на службу в прокуратуру в конце 2008 года, в последующем был помощником и старшим помощником прокурора, затем перешел в республиканский аппарат.

В 2018 году его назначили на должность воркутинского межрайонного прокурора в отдел по исполнению закона в угледобывающей отрасли.

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