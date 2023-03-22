Два земляка из Коми погибли вдалеке от дома

Фото: Владимир Уйба

Глава Коми Владимир Уйба 21 марта на своих страницах в социальных сетях сообщил о гибели двух жителей республики во время СВО. По предоставленным данным, речь идет о добровольце Александре Новичкове из села Выльгорт Сысольского района и младшем сержанта Александра Куроше из села Визинга Сысольского района.

По данным руководителя региона, Новичком служил в составе 13 отряда «БАРС» и погиб в результате обстрела в ДНР. Похороны состоятся во Владивостоке. Александр Курош служил по контракту, был ветераном боевых действий. О дате похорон не сообщается.

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