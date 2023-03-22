В Коми придумали, как снизить плату за вывоз жидких отходы

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В Коми нашли способ снизить тарифы за вывоз жидких бытовых отходов из выгребных ям. Об этом сообщила председатель республиканского комитета по тарифам Анна Тюрнина.

Глава ведомства отметила, что в отношении жильцов домов, где есть водоснабжение, но нет водоотведения, при вывозе жидких бытовых отходов могут применяться тарифы водоотведения. Тюрнина добавила, что такие письма были получены от ФАС. Руководитель комитета добавила, что применение таких тарифов позволит включить часть затрат в регулируемый тариф. В итоге люде будут меньше платить за услуги ЖКХ. Тюрнина добавила, что «пробный» проект уже реализовали в Вуктыле. При положительном отклике органов местного самоуправления эту практику расширят, передает БНК.

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