Жителя Коми обвинили в использовании поддельных прав и торговле синтетическими наркотиками

Фото: архив "КП"

В Коми на скамье подсудимых окажется 20-летний ухтинец, которого обвиняют сразу по двум статьям Уголовного кодекса: торговле наркотиками и покупке поддельного водительского удостоверения.

По данным республиканской прокуратуры, житель Ухты был членом группы, которая занималась продажей синтетических веществ и выполнял функции закладчика. Основной территорией, закрепленной за парнем, были Ухта и Печора.

В октябре 2022 года молодой человек спрятал в тайниках в Печоре несколько пакетов с синтетическими наркотиками общей массой 7,5 граммов, однако был задержан сотрудниками полиции.

Кроме того, жителю Ухты вменяется использование поддельного водительского удостоверения. Данный факт был установлен сотрудниками ГИБДД ОМВД России по г. Сосногорску, которые в сентябре 2022 года остановили автомобиль «DAEWOO NEXIA» под управлением жителя Ухты. При проверке документов выяснилось, что водительское удостоверение поддельное.

- Вину в инкриминируемых деяниях молодой человек признал. Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Печорский городской суд. Расследование по делу осуществлено следственной частью СУ МВД по Республике Коми, - заключили в прокуратуре.

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