Когда жителям Коми ждать пенсий и пособий в апреле

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Жителям Коми пособия начнут поступать 3 апреля. Об этом напомнили в СФР республики.

Так, в начале месяца выплаты придут семьям с детьми, беременным женщинам и пособия, переданные в СФР от органов соцзащиты.

Пособия работающим родителям в декрете перечислят 7 апреля, а пенсии начнут перечислять с 12 по 21 апреля.

Далее мы опубликуем полный список дат:

3 апреля поступят пособия и выплаты за март 2023 года:

– единое пособие (если вы уже получили единое пособие за март, это происходит в течение 5 рабочих дней с даты вынесения решения, то следующее пособие – за апрель – будет выплачено вам в мае;

– выплата на первого ребенка от 0 до 3 лет;

– ежемесячные пособия на детей от 8 до 16 лет (включительно);

– пособия беременным женщинам, вставшим на учет в ранние сроки;

– ежемесячное пособие неработающим родителям по уходу за ребенком до полутора лет;

– иные ежемесячные пособия, переданные в СФР от органов соцзащиты Республики Коми.

7 апреля перечислят пособие работающим родителям по уходу за ребенком до полутора лет за март 2023 года.

12 апреля придут пенсии за апрель 2023 года клиентам Сбербанка с фамилиями на буквы А-К.

14 апреля – ежемесячная выплата из материнского капитала за апрель. Далее сроки перечисления изменятся: за май – 5 июня, за июнь – 5 июля.

19 апреля перечислят пенсии за апрель 2023 года клиентам других банков.

21 апреля – выплата пенсий за апрель 2023 клиентам Сбербанка с фамилиями на буквы Л-Я.

Доставка пособий и пенсий через отделения почтовой связи будет производиться в соответствии с ранее утвержденным графиком. Информацию можно узнать в своем почтовом отделении.

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