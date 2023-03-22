В Коми 24 иностранца выдворили из России

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В Коми приняли решение о выдворении 24 иностранцев с территории России. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

За неделю полицейские проверили 3573 объекта. Это вокзалы, аэропорты дома, квартиры, гостиницы, предприятия, стройки и другие места. Правоохранители выявили 295 нарушений в сфере миграционного законодательства. В отношении 24 иностранцев вынесли решения об административном выдворении за пределы России.

Кроме того, в Коми зафиксировали 21 преступление в сфере миграции. В Воркуте выявили два факта фиктивного брака иностранцем с целью легализации своего местонахождения в России и получения разрешительных документов.

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