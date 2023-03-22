В Коми таксистам готовы платить до 103 тысяч рублей

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В Коми водителям такси готовы платить до 103 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщает портал hh.ru.

Сфера «Транспорт, логистика» в Коми занимает шестое место по количеству вакансий. В этой отрасли их насчитывается около 300 компаний. 13% объявлений – предложения о работе водителем. Что касается таксистов, то работодатели рассматривают кандидатов без аварийного опыта, со стажем вождения не менее 1-2 лет, на частичную занятость с гибким или сменным рабочим графиком. Средняя предлагаемая зарплата в России – 85 тысяч рублей. В Коми же таксистам обещают до 103 тысяч рублей.

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