В Коми пройдут молодежные Арктические Дельфийские игры

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Республика Коми примет Вторые молодежные Арктические Дельфийские игры. Об этом сообщили в пресс-службе главы региона.

Первые Дельфийские игры также прошли в Коми. Глава республики Владимир Уйба подчеркнул, что их провели на высоком уровне. По его мнению, теперь нужно не только повторить этот успех и взять планку выше.

Вторые молодежные Арктические Дельфийские игры направят на поддержку молодых талантов, патриотическое воспитание, развитие межкультурного диалога, а также продолжение знакомства с гуманитарным и творческим потенциалом Коми.

Дельфийские игры – это крупный форум в области искусств, направленный на поиск и поддержку талантливой молодежи. Мероприятие включает в себя соревнования по художественным, прикладным и научно-исследовательским номинациям. Первые игры состоялись в Сыктывкаре с 24 по 28 ноября 2022 года. В них приняли участие более 600 человек.

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