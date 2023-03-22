В Коми женщину заставили работать из-за кражи двух банок икры

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В Воркуте 35-летнюю местную жительницу признали виновной в мелком хищении. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Как рассказали в ведомстве, женщину уже привлекали к административной ответственности за мелкое хищение. 21 ноября прошлого года она зашла в магазин и вынесла оттуда две банки красной икры. Сумма ущерба составила около 800 рублей. Икру воркутинка принесла домой и съела в тот же день, а пустые банки выбросила. Жительница Заполярья признала вину и возместила ущерб. Ее приговорили к двум месяцам исправительных работ с удержанием 10% заработка.

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