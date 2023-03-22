В Коми замедлился рост цен на товары

Автор фотографии: Маковеева Светлана

В Коми замедлился рост цен. Об этом рассказали в пресс-службе Нацбанка. По словам специалистов, в феврале стоимость товаров росла медленнее, чем это было в начале года.

Так, цена на сосиски, пельмени и сардельки перестали так быстро расти, а стоимость килограмма курицы и вовсе стал стоить меньше. На прилавках магазинов также можно найти масло и сыр по сниженным ценам, говорят в Нацбанке.

- Причинами стали расширение предложения на внутреннем рынке за счет увеличения производства в целом по стране и сокращение затрат животноводов на покупку кормов из-за снижения цен на зерно и увеличения производства комбикормов. Аналогичные факторы привели к уменьшению годовых темпов прироста цен на молоко и молочные продукты, включая сливочное масло и сыр, - говорится в исследовании.

В сегменте непродовольственных товаров отмечалось замедление роста цен на легковые автомобили и мебель. Сдержанный потребительский спрос по-прежнему определял динамику цен на широкий круг непродовольственных товаров.

По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция в целом по России составит 5,0–7,0% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году.

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