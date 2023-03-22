Обильный снегопад ожидается в центральных районах Коми

Автор фото: Булатов Алексей

В Коми объявлено штормовое предупреждение из-за обильных снегопадов, надвигающихся на центральные районы Коми. Об этом сообщили в ЦГМС республики.

По данным синоптиков, завтра, 23 марта, вечером ожидается снегопад в Удорском, Княжпогостском и Ухтинском районах. На дорогах сложится опасная обстановка из-за плохой видимости (500-1000 метров), предупреждают метеорологи.

Жителей названных районов просят быть осторожными и соблюдать правила безопасности.

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