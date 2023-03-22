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НовостиОбщество22 марта 2023 11:35

В Коми претендовать на молодежную ипотеку можно будет до 27 лет

Доход таких семей не должен превышать 60 тысяч рублей в месяц
Источник:kp.ru
Фото: Мария ЛЕНЦ

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Коми возраст претендентов на молодежную ипотеку планируют ограничить 27 годами. Об этом сообщил министр финансов республики Владимир Казаков.

По его словам, доходная и расходная часть бюджета увеличится на 60 миллионов рублей. Эти деньги направят в уставной капитал АО «Коми ипотечная компания». После этого будут выдаваться льготные ипотечные займы. На льготную ипотеку смогут претендовать нуждающиеся в улучшении жилищных условий молодые семьи в возрасте до 27 лет. Их доход не должен превышать 60 тысяч рублей в месяц, передает БНК.

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