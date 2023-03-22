«Родителей дома не было»: в Коми трагически погиб восьмилетний ребенок

Фото: архив "КП"

В Коми началась проверка по факту трагической гибели в пожаре 8-летнего мальчика из деревни Карпушовка Усть-Цилемского района. Мальчик умер в прошлом году, задохнувшись в собственном доме.

Известно, что огонь вспыхнул из-за детской шалости: школьник играл со спичками. В доме в этот момент не было взрослых.

― Погиб ребенок. Родители оставили его без присмотра. Следователи начали проверку, ― цитирует главу местной администрации Петра Рочева БНК.

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