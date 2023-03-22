В Коми 40-летняя женщина зверски расправилась со своим знакомым

Фото: архив "КП"

В Коми 13 лет тюрьмы получила 40-летняя жительница Усинска, зверски расправившаяся со своим знакомым. Женщина зарезала мужчину во время ссоры.

Как сообщает СУ СК России по Коми, трагедия произошла в одной из городских квартир города. Сильно выпившие усинцы стали ругаться и женщина схватилась за нож. Один за другим она стала наносить удары по телу мужчины, пока тот не упал замертво. На момент смерти усинцу было всего 43 года.

- Следствием и судом установлено, что в октябре 2022 года в квартире дома по улице Парковой во время совместного распития спиртных напитков на почве ссоры подсудимая нанесла 43-летнему знакомому многочисленные удары ножом, в том числе в область спины, шеи, грудной клетки. От полученных колото-резаных ранений потерпевший скончался на месте происшествия через непродолжительное время. Как следует из материалов уголовного дела, женщина и мужчина нигде не работали, злоупотребляли спиртным. Ранее фигурантка привлекалась к уголовной ответственности, - говорится в релизе СК.

Приговором суда подсудимой назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу, заключили в ведомстве.

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