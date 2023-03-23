Полиция Сосногорска начала розыск пропавшего Алексея Мищенко

Фото: полиция Сосногорска

В МВД Сосногорска опубликовали 22 марта ориентировку на розыск местного жителя. По предоставленным данным, в настоящий момент в ведомстве устанавливают местоположение Алексея Мищенко. Причины не сообщаются.

Приметы: на вид около 40 лет, рост 170-175 см, темные короткие волосы, худощавое телосложение.

Если вы что-то знаете о пропавшем, сообщите, пожалуйста, по телефонам: 102, 020, 82149-56701.

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