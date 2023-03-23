В Коми зарегистрировано превышение по взвешенным веществам в 1,3 раза

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По данным ЦГМС Коми, в феврале в республике зарегистрировано загрязнение воздуха. По предоставленным данным, превышение нормы по взвешенным веществам в 1,3 раза обнаружено в Воркуте.

Загрязнение было зарегистрировано в пунктах надзора №2 и №3. Метеорологи также сообщили, что в течение месяца радиационный фон на территории республики был в пределах нормы от 0,05 до 0,16 микрозивертов.

В Сыктывкаре концентрация ионов водорода колебалась от 5,9 до 6,86.

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