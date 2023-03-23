Житель Коми попал в колонию за отказ явиться на мобилизацию

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В Воркутинском гарнизонном военном суде признали виновным в совершении преступления против военной службы местного жителя. Об этом 22 марта сообщили в Объединенной пресс-службе судов Коми.

По предоставленным данным, военнослужащий проходил службу по контракту и не явился в военкомат во время частичной мобилизации без уважительной причины, чтобы уклониться от исполнения служебных обязанностей. Приговор ему вынесли 15 марта и признали виновным в совершении преступления. Суд назначил мужчине три года в колонии общего режима.

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