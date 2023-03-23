В Коми 21 работник образования не получил компенсацию проезда во время отпуска

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В Корткеросском районе 21 работнику культуры и образования при помощи прокуратуры оплатили стоимость проезда к месту отдыха на сумму более 550 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По предоставленным данным, в надзорном органе проверили исполнение требований Трудового кодекса РФ, которые возлагают на работодатель обязанность оплачивать работнику раз в два года стоимость проезда и провоза багажа во время отпуска на территории России. Как выяснилось, задолженность образовалась перед 21 работником на сумму более 550 тысяч рублей. В настоящий момент права работников восстановлены.

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