В Коми человек упал с четвертого этажа

Фото: кадр видео

В среду, 22 марта, в Троицко-Печорске человек упал с четвертого этажа. Об этом сообщили очевидцы происшествия.

По словам очевидцев, инцидент произошел в квартале Южном. Местные жители сняли на видео человека, висевшего снаружи пятиэтажки. В какой-то момент он сорвался и упал на крышу торгового центра, а после этого – на землю. Очевидцы рассказали, что человек остался жив. Официальных комментариев по поводу случившегося на данный момент нет.

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