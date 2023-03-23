В Коми водитель «Лады» устроил ДТП и сам же пострадал

Фото: управление ГИБДД по Коми

В среду, 22 марта, в Ухте столкнулись ВАЗ-2114 и Volkswagen Bora, в результате чего пострадал один человек. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла около 18.40. 21-летний молодой человек ехал за рулем «Лады» по автодороге Ухта – Дальний. На пятом километре легковушка врезалась в Volkswagen, которым управлял 18-летний водитель. Авария произошла из-за несоблюдения дистанции. В результате ДТП пострадал водитель ВАЗа. Он получил ушиб колена. Госпитализация молодому человеку не потребовалась.

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