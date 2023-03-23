В Коми выделили 60 миллионов рублей на жилье для малообеспеченных молодых семей

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Финансирование госпрограммы доступного жилья для малообеспеченных молодых семей в Коми увеличили на 60 миллионов рублей. Соответствующее решение принял Госсовет республики.

Доходы бюджета вырастут на 60 миллионов рублей. Эти деньги планируют направить на поддержку молодых семей. Они получат льготные ипотечные займы

На них смогут претендовать молодые семьи в возрасте до 27 лет, имеющие совокупный среднемесячный доход не более 60 тысяч рублей и нуждающиеся в улучшении жилищных условий, отметил министр финансов Коми Владимир Казаков.

Планируется, что льготные займы получат 20 семей. Общий объем госпрограммы с 10,08 миллиарда вырастет до 10,14 миллиарда рублей. В дальнейшем возраст семей, которые могут претендовать на выплаты, могут увеличить, передает «Комиинформ».

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Доход таких семей не должен превышать 60 тысяч рублей в месяц (подробности)