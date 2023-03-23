Вуктыл станет муниципальным округом

Фото: пресс-служба Госсовета Коми

Городской округ Вуктыл поменяет свой статус и станет муниципальным округом. Соответствующий законопроект одобрил Госсовет Коми.

Как сообщалось ранее, изменение связано с тем, что в 2019 году вышел закон, который подразумевает переименование муниципальных округов в городские округа. Это делается по ряду критериев. В частности, речь идет о плотности населения и площади территории. Средняя плотность населения в городских округах должна быть не менее 42,7 человека на квадратный километр. В Вуктыле этот показатель ниже в 85 раз. Там плотность населения составляет 0,5 человека на квадратный километр.

Законопроект внес в парламент совет Вуктыла. Новый статус муниципалитет получит с 1 июня 2023 года. Переходный период продлится до 1 января 2025 года. За это время предполагается поправить республиканские законы, изменить устав муниципалитета и другие местные нормативные акты.

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