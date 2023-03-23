Депутаты Госсовета Коми засекретили доходы

Фото: пресс-служба Госсовета Коми

Государственный совет Коми засекретил сведения о доходах и имуществе депутатов, а также членов его семьи. Соответствующие изменения были внесены в закон о статусе парламентария.

Сейчас депутаты должны каждый год не позднее 1 апреля года предоставлять информацию о доходах и имуществе – своих, супруги или супруга и несовершеннолетних детей. Теперь же закон дополнили двумя частями. В первой из них говорится, что парламентарий, работающий на непрофессиональной основе, то есть без отрыва от основной деятельности, должен сообщать сведения о доходах и имуществе только в течение четырех месяцев после избрания или получения вакантного мандата.

Во второй части отмечается, что депутат, работающий без отрыва от основной деятельности, должен представлять сведения о доходах, расходах и имуществе, если в течение года он совершил сделки, сумма которых превышает общий семейный доход за последние три года. Если же их не было, то должен просто уведомить об этом комиссию Госсовета.

Нынешняя редакция закона гласит, что данные по каждому депутату размещаются на сайте Госсовета. Теперь же на этом портале будут публиковать обобщенную информацию о количестве депутатов, которые сообщили сведения о доходах и расходах, а также о количестве парламентариев, работающих на непрофессиональной основе, которые сообщили об отсутствии сделок.

В этой информации запрещено указывать персональные данные депутата и его родных, информацию, позволяющую индивидуализировать имущество депутата, данные, позволяющие определить место жительства депутата, и данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимости депутата и его семьи, передает БНК.

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