В трех районах Коми объявлено штормовое предупреждение из-за сильного снегопада

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В Коми ожидается ухудшение погодных условий. По данным региональных синоптиков, в республике прогнозируется обильный снегопад.

Метеорологи предупреждают: особенно опасно будет в Ухтинском, Сосногорском и Вуктыльском районах. Там синоптики ожидают снегопад и ухудшение видимость до 500 метров.

- С 18 часов 23 марта до 6 часов 24 марта в Ухтинском, Сосногорском и Вуктыльском районах ожидается сильный снег (6 мм и более). Временами прогнозируют ухудшение видимости до 500-1000 м, - говорится в штормовом предупреждении.

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