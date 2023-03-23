Работник «Комиавиатранса» получил тяжелую травму

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В Коми травмировался работник «Комиавиатранса». Об этом сообщает пресс-служба республиканской Гострудинспекции.

По данным ведомства, к несчастному случаю привело неисполнение требований руководства. Поэтому инспекторы пришли к выводу, что травма сотрудника организации связана с производством.

- По результатам расследования комиссией разработаны мероприятия по устранению причин несчастного случая, выдано предписание об устранении выявленных нарушений. Исполнение предписания находится на контроле, - говорится в сообщении.

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