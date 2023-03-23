Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
+4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия23 марта 2023 12:04

Работник «Комиавиатранса» получил тяжелую травму

Гострудинспекция Коми разбиралась в случившемся
Источник:kp.ru
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

В Коми травмировался работник «Комиавиатранса». Об этом сообщает пресс-служба республиканской Гострудинспекции.

По данным ведомства, к несчастному случаю привело неисполнение требований руководства. Поэтому инспекторы пришли к выводу, что травма сотрудника организации связана с производством.

- По результатам расследования комиссией разработаны мероприятия по устранению причин несчастного случая, выдано предписание об устранении выявленных нарушений. Исполнение предписания находится на контроле, - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Сыктывкаре пьяные посетительницы кафе разгромили заведение (подробности)