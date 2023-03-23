Пьяный сыктывкарец разбил стекла двух автомобилей

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Эжвинский районный суд Сыктывкара признал 18-летнего местного жителя виновным в умышленном повреждении чужого имущества. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел 18 декабря. Пьяный молодой человек находился во дворе дома на улице Маяковского. Безо всяких причин сыктывкарец запрыгнул на Hyundai Accent и дважды ударил по лобовому стеклу. Сумма ущерба составила около 19 тысяч рублей. Далее он бросил бутылку в ВАЗ-21101 и разбил заднее стекло. На этот раз сумма ущерба составила около 7 тысяч рублей.

Сыктывкарец признал свою вину. Он возместил ущерб обоим автомобилистам. Суд приговорил молодого человека к году принудительных работ с удержанием 10% из зарплаты.

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