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НовостиПроисшествия23 марта 2023 13:00

В Коми пьяная женщина убила собутыльника одним ударом ножа

Злоумышленницу будут судить
Источник:kp.ru
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Воркуте 38-летнюю местную жительницу обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть 43-летнего мужчины. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Как рассказали в ведомстве, трагедия произошла в январе. Воркутинка выпивала с мужчиной, и между ними возник конфликт. Обвиняемая выбежала за собутыльником на лестничную площадку и ударила его ножом в живот. Пострадавшего увезли в больницу, и через несколько дней он скончался. Женщина признала свою вину. Уголовное дело направили в суд.

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