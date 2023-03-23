В Коми пьяная женщина убила собутыльника одним ударом ножа

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В Воркуте 38-летнюю местную жительницу обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть 43-летнего мужчины. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Как рассказали в ведомстве, трагедия произошла в январе. Воркутинка выпивала с мужчиной, и между ними возник конфликт. Обвиняемая выбежала за собутыльником на лестничную площадку и ударила его ножом в живот. Пострадавшего увезли в больницу, и через несколько дней он скончался. Женщина признала свою вину. Уголовное дело направили в суд.

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