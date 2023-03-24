Бездомный из Коми забил до смерти мужчину и спрятал его тело в лесополосе

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В Сыктывкаре 37-летнего местного жителя признали виновным в тяжком причинении вреда здоровью, которое повлекло смерть потерпевшего. Мужчина убил своего знакомого, а потом спрятал тело в лесополосе.

По предоставленным данным, с заявлением о пропаже мужчины пришел его 42-летний знакомый, который также сообщил о появлении слухов о том, что тот убит. Тело погибшего обнаружили в лесополосе в районе железнодорожных путей, которое было замаскировано деревянными поддонами.

Чтобы идентифицировать погибшего, пришлось проводить генетическую экспертизу, которая подтвердила, что останки принадлежат убитому. На трупе были множественные переломы конечностей и ребер.

Вскоре, как сообщили в прокуратуре Коми, была установлена причастность подозреваемого без определенного места жительства. Суд назначил ему наказание в виде восьми лет и шести месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.

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