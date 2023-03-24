За оскорбление в социальной сети жительница Коми получила штраф

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По информации Объединенной пресс-службы судов, в Печоре рассмотрели административное дело в отношении местной жительницы о публичном оскорблении через социальные сети. Судья принял решение выписать ей штраф в размере шести тысяч рублей.

Сообщается, что женщина в январе 2023 года написала на личной странице в социальной сети Вконтакте оскорбление в «неприличной и иной противоречащей общепринятым нормам морали и нравственности форме».

Свою вину женщина не признала, пояснив, что не считает написанное оскорблением. Однако специалист пришел к выводу, что фраза «хуже фашистов» обозначает жестокость, бездушие, расизм и носит оскорбительный характер.

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