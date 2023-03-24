Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
+8°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество24 марта 2023 7:49

На дорогах Коми пройдет спецоперация

Водителей Коми предупредили о массовых проверках на дорогах
Источник:kp.ru
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

В Коми пройдет массовая проверка водителей. О спецоперации «Нетрезвый водитель» сообщили в МВД республики. В ведомстве уточнили, что профилактическое мероприятие начнется, сегодня, 24 марта и закончится в воскресенье.

В первую очередь инспекторы будут выявлять злостных нарушителей ПДД и пьяных водителей за рулем.

- При отсутствии признаков опьянения, запаха алкоголя, поведения, не соответствующего обстановке и нарушений ПДД, водители незамедлительно продолжат движение, - сообщили в МВД.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Сыктывкаре снова ограничение движения

Это касается некоторых видов транспорта (подробности)