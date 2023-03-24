На дорогах Коми пройдет спецоперация

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В Коми пройдет массовая проверка водителей. О спецоперации «Нетрезвый водитель» сообщили в МВД республики. В ведомстве уточнили, что профилактическое мероприятие начнется, сегодня, 24 марта и закончится в воскресенье.

В первую очередь инспекторы будут выявлять злостных нарушителей ПДД и пьяных водителей за рулем.

- При отсутствии признаков опьянения, запаха алкоголя, поведения, не соответствующего обстановке и нарушений ПДД, водители незамедлительно продолжат движение, - сообщили в МВД.

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