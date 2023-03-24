В Сыктывкаре закроют ледовую переправу у Трехозерки

Фото: пресс-служба администрации Сыктывкара

В субботу, 25 марта, в Сыктывкаре планируют закрыть ледовую переправу у Трехозерки. Об этом сообщила староста поселка Ирина Главинская.

По ее словам, переправу официально закроют утром. По предварительным данным, на следующей неделе также прекратит работать автомобильная переправа в Алешино.

– Сделайте, пожалуйста, все необходимые дела в городе до закрытия автомобильных переправ, –призвала жителей староста Трехозерки.

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