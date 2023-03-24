В Коми мужчина вступился за не желавшую платить за проезд подругу и разбил зеркало такси

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Сосногорском районе 35-летнего местного жителя подозревают в умышленном повреждении имущества. Об этом сообщили в пресс-службе МВД

В полицию обратился 44-летний таксист. Мужчина привез девушку по указанному адресу, но та отказалась платить. Пассажирка позвала на помощь приятеля. Мужчина вступил в словесный конфликт с водителем. После этого злоумышленник начал пинать колеса, а потом повредил боковое зеркало автомобиля. Сумма ущерба составила 13 200 рублей. Возбуждено уголовное дело, фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы.

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