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НовостиПроисшествия24 марта 2023 9:29

Житель Коми забрал наркотик из закладки и сел в тюрьму

Он проведет за решеткой больше года
Источник:kp.ru
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Прилузский районный суд признал жителя Объячево виновным в незаконном приобретении, хранении и перевозке наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Как рассказали в ведомстве, в январе житель Объячево купил в Сыктывкаре наркотик. Он получил на телефон сообщение о координатах закладки. Злоумышленник прибыл на место, вытащил наркотики и отправился домой. Когда фигурант вернулся в Объячево, его задержали полицейские.

Суд приговорил мужчину к году и месяцу лишения свободы. Отбывать срок он будет в исправительной колонии общего режима.

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