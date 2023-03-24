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В Сыктывкаре 55% женщин хотят решать сами, нужен ли им декрет в первом триместре беременности. Об этом сообщает портал SuperJob.

Председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Русской православной церкви Федор Лукьянов предложил предоставлять женщинам декретный отпуск в первом триместре беременности. Это идею поддержала четверть жительниц столицы Коми. Еще 55% считают, что решение должна принимать сама женщина. По мнению еще 10% опрошенных, отпуск в начале беременности вовсе не нужен.

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