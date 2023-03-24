В Коми разрешили ставить решетки на окнах в школах

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В Коми и других российских регионах разрешили ставить решетки на окнах в школах. Об этом сообщил руководитель департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев.

Представитель ведомства рассказал, что с 1 марта изменились правила противопожарного режима. Поэтому теперь решетки на окнах в образовательных учреждениях не считаются нарушением. Ранее о необходимости решеток велись споры. Еникеев отметил, что при пожаре все люди, находящиеся в школе, должны покинуть здание по эвакуационным путям. Окна к ним никакого отношения не имеют, передает ТАСС.

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